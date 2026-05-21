Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 18-jähriger auf Autodach am EOC

17-jähriger Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Verdacht auf Drogenkonsum

Kleve (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Kleve bemerkten am Mittwoch (20. Mai 2026) gegen 22:55 Uhr ein vom Parkplatz am EOC auf die Flurstraße abbiegendes niederländisches Fahrzeug, von dessen Dach auf der Flurstraße ein junger Mann heruntersprang. Der Fahrer hielt das Fahrzeug, einen VW Golf, unmittelbar danach auf der Fahrbahn an, stieg aus und ging zügig zum Gehweg. Bei der Kontrolle der beiden Personen und des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer aus den Niederlanden nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Er gab selber an, er sei nur kurz auf dem Parkplatz des EOC gefahren, damit sein Freund, ein 18-jähriger Niederländer, auf dem Dach sitzen könne. Er hielt das auf dem Parkplatz für nicht so schlimm. Da sich bei ihm der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ergab, wurde ihm auf der Polizeiwache Kleve eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen die Halterin des Fahrzeuges wurde eine gesonderte Anzeige gefertigt. (sp)

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