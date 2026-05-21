Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

VW Golf am Außenspiegel beschädigt

Geldern (ots)

Am Mittwoch (20. Mai 2026) zwischen 06:20 Uhr und 13:50 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer vermutlich im Vorbeifahren einen schwarzen VW Golf touchiert und beschädigt, der auf dem Schützenweg am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel des VW. Der Verursacher kümmerte sich aber nicht weiter darum, sondern setzte seinen Weg fort. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

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