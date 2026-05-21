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POL-KLE: Kreis Kleve - "Gewalt gegen Mädchen und Frauen": Präventionsangebot von AWO und Polizei

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Kreis Kleve/Kranenburg (ots)

Kreis Kleve - "Gewalt gegen Mädchen und Frauen": Präventionsangebot von AWO und Polizei

Am Mittwoch, 10. Juni 2026, findet die vorerst letzte Veranstaltung vor der Sommerpause im Rahmen der kostenlosen Vortragsreihe statt, die das Familienbildungswerk AWO Kreisverband Kleve e.V. und die Kreispolizeibehörde Kleve gemeinsam anbieten. An diesem Tag lautet das Thema wieder "Gewalt gegen Mädchen und Frauen - Für ein sicheres Gefühl". Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau erläutert Möglichkeiten des Selbstschutzes und wirkungsvolles Verhalten in bedrohlichen Situationen. Im Kurs stehen Selbstbehauptung und Sensibilisierung im Vordergrund - nicht die Selbstverteidigung. Ziel der Veranstaltung für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren ist es, Informationen und geeignete Handlungsstrategien zu vermitteln, die zur eigenen Sicherheit beitragen.

Die Details zum Termin:

Mittwoch, 10.06.2026, 18:00 bis 19:30 Uhr im Familienzentrum Storchennest, Grabenstraße 1, Kranenburg (Kursnummer: K26-GF2)

Die Anmeldung für die kostenlosen Vortragsangebote erfolgt über die Website des Familienbildungswerk des AWO Kreisverband Kleve (https://awo-kreiskleve.de/einrichtungen/familie/familienbildungswerk-fbw/anmelden/). Auch eine Anmeldung per Mail (awo-fbw@awo-kreiskleve.de) oder per Telefon (02821/7364727) ist möglich. Die Kursnummern (K26-GF2) ist bei allen drei Anmeldemöglichkeiten anzugeben. Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2026. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. (cs)

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