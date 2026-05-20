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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter-Fahrer überholt Radfahrer rechts und flüchtet nach dem Zusammenstoß
13-Jähriger am Pappelweg in Kellen leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Montag (18. Mai 2026) kam es gegen 07:30 Uhr in Kleve auf dem Pappelweg in Kellen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters. Dieser flüchtete anschließend. Der 13-jährige Schüler aus Kleve fuhr den Pappelweg in Richtung Riswicker Straße. Nach eigenen Angaben fuhr er etwas mittig der Fahrbahn, als er von hinten einen E-Scooter heranfahren hörte. Er fuhr nach rechts, um Platz zu machen. Der Jugendliche auf dem E-Scooter fuhr jedoch rechts an dem Radfahrer vorbei und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 13-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der E-Scooter-Fahrer fuhr weiter. Das Elektrofahrzeug soll rot gewesen sein, der Fahrer etwa 16-17 Jahre alt mit schwarzen Haaren. Das Fahrrad des Schülers wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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