Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von Starkstromkabeln

Betrieb lobt Belohnung aus, Zeugen gesucht

Goch-Nierswalde (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18. Mai 2026) haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Gartenbaubetriebs an der Königsberger Straße mehrere Starkstromkabel entwendet. Die Kabel schnitten sie an Bewässerungsanlagen auf einem Feld ab. Außerdem drangen sie in ein Gewächshaus ein und entwendeten dort ein weiteres Kabel, sowie Stecker aus Aluminium. Die Gesamtlänge der erbeuteten Kabel beträgt mehrere hundert Meter. Es ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes bereitstand.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, hat das Unternehmen eine Belohnung in Höhe von 1.000 (eintausend) Euro ausgelobt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell