Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter holt Unterschrift ein

Polizei warnt

Rees-Haffen (ots)

Am Samstagvormittag (16. Mai 2026) klingelte ein Mann an der Haustür eines Seniors auf der Laakstraße. Der Unbekannte gab an, er arbeite für ein Subunternehmen der Stadtwerke und müsse den Zählerstand ablesen. Der Mann ließ sich einen Brief der Stadtwerke zeigen, den der Senior zuvor erhalten habe und notierte sich offenbar persönliche Daten des Seniors. Anschließend ließ der Unbekannte den älteren Mann auf einem digitalen Gerät unterschreiben. Der Senior wurde im Nachgang skeptisch und kontaktierte die Stadtwerke - dort teilte man ihm mit, dass kein Unternehmen für das Ablesen von Zählerständen beauftragt wurde. Daraufhin wandte er sich an die Polizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Circa 1,70 bis 1,80cm groß - Circa 40-45 Jahre alt - schlank - gepflegtes Erscheinungsbild - kaum bis fast keine Haare auf dem Kopf - trug eine blaue Jacke, mit unbekannter Aufschrift

Der Mann soll, nachdem er die Wohnung des Seniors verlassen hatte, an weiteren Häusern geklingelt haben. Zeugen, die den Mann gesehen haben, oder etwa ein Fahrzeug, mit dem er unterwegs war, melden sich bitte bei der Kripo Kalkar unter 02824 880.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Rufen Sie die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen. Personen, wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. (cs)

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