Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Beherzter Eigentümer stellt Einbrecher

Zwei "Frauen" im Wintergarten eingeschlossen

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Rees (ots)

Ein Anwohner aus Rees-Millingen meldete sich am Sonntag (17. Mai 2026) gegen 16:12 Uhr beim Notruf der Polizei Kleve und gab an, er habe in seinem Wintergarten zwei Frauen eingesperrt, diese wollten über die Terrasse in sein Haus eindringen! Sofort wurden Streifenwagen in Richtung Millingen entsandt. Nach dem Eintreffen des ersten Streifenwagens, der sich aufgrund des aktuellen Einbruchs zügig zum Einsatzort begeben hatte, setzten die Kollegen dann schmunzelnd folgenden Funkspruch ab: "Es handelt es sich nicht um Frauen, sondern um Pfauen!". Die Entsendung weiterer Streifenwagen konnte dann entfallen, die Tatverdächtigen vor Ort entlassen werden!

Die Frage, wie dieser Übermittlungsfehler zustande kam, war heute Morgen bei dem Gelächter in den Polizeidienststellen der Kreispolizeibehörde über den Ausgang dieser Geschichte erst einmal zweitrangig, wird aber natürlich insbesondere von den Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle, die den Anruf angenommen hatten, intensiv nachbereitet!

Zusatz:

Es ist bisher unklar, woher die Vögel stammen, nach Hinweisen von Millinger Bürgern stolzieren die schönen Tiere schon einige Zeit durch den Reeser Ortsteil und wurden dabei auch schon fotografiert. (sp)

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