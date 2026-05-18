Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Opel Zafira in Parkbucht beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (14. Mai 2026) zwischen 15:00 und 22:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Opel Zafira beschädigt, der am Südwall Ecke Am Mühlenturm in einer Parkbucht stand. Es entstand ein Schaden vorne links am Radkasten und an der Fahrertür des Opels. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden (cs)

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