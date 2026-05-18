Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl von Grabschmuck

Zeugen gesucht

Rheurdt (ots)

In jüngster Vergangenheit ist es zu Diebstählen von Grabschmuck auf dem Friedhof am Bongartzsteg gekommen; bisher wurden zwei Fälle der Polizei gemeldet. Zwischen dem 5. Mai und dem 12. Mai 2026 entwendeten unbekannte Täter eine Rosen-Darstellung aus Kupfer, zwischen dem 10. Mai und dem 12. Mai wurde ein Bronze-Kreuz von einem Grabstein gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell