Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Auffahrunfall auf der B 9

vier Fahrzeuge beteiligt

zwei Personen verletzt

Weeze (ots)

Am Freitag (15. Mai 2026) wurden gegen 13:15 Uhr an der B 9 in Weeze zwei Personen bei einem Auffahrunfall verletzt. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters, der in Richtung Goch fuhr, hatte offensichtlich nicht wahrgenommen, dass ein Fahrzeug von der B 9 nach links in die Gocher Straße abbiegen wollte und deshalb an der Einmündung stand. Zwei Fahrzeuge vor dem Sprinter wurden daher langsamer. Der Mercedes prallte auf das Heck eines BMW einer 29-jährigen aus Nijmegen/NL und schob diesen dann auf den davor ebenfalls langsam fahrenden Mercedes SLK eines 70-jährigen Gochers. Die 32-jährige Fahrerin des Ford Mondeo, welche abbiegen wollte, sah im Rückspiegel, dass der Sprinter offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen könnte und fuhr deshalb schnell ein Stück vorwärts. Möglicherweise deshalb kam es zu keiner Beschädigung an ihrem Fahrzeug. Bei den Kollisionen wurden die 29-jährige Niederländerin leicht und der 70-jährige Gocher schwer verletzt. Beide wurde mit dem Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt. Da sich bei dem Fahrer des Sprinters der Verdacht auf den Konsum von Drogen ergeben hatte, wurde ihm auf der Polizeiwache Goch eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Alle drei beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B9 wurde während der Unfallaufnahme bis gegen 15:55 Uhr komplett zwischen den Straßen Knappheide und Hamscherweg gesperrt. (sp)

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