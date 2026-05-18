Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Motorradfahrer kollidiert mit Straßenbaum

40-jähriger Mann schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Freitag (15. Mai 2026) gegen 20:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Motorrad mit Beiwagen die Reeser Straße in Kalkar-Niedermörmter in Richtung Appeldorn. In einer Rechtskurve kam er aus noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem linken Bein einen Straßenbaum. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde einem Krankenhaus zugeführt. (sp)

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