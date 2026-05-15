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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sperrung B9 (Gocher Straße) in Weeze aufgehoben, Verkehrsregelung

Weeze (ots)

Die Komplettsperrung der B9 in Weeze wurde aufghehoben. Aktuell regeln Polizeibeamte vor Ort den Verkehr und leiten die Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbei. Bitte achten Sie auf die Anweisungen der eingesetzten Beamten! Zwischenzeitig wird die Fahrbahn wegen der Aufräumarbeiten erneut komplett gesperrt werden müssen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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