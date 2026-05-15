POL-KLE: Sperrung B9 (Gocher Straße) in Weeze aufgehoben, Verkehrsregelung
Weeze (ots)
Die Komplettsperrung der B9 in Weeze wurde aufghehoben. Aktuell regeln Polizeibeamte vor Ort den Verkehr und leiten die Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbei. Bitte achten Sie auf die Anweisungen der eingesetzten Beamten! Zwischenzeitig wird die Fahrbahn wegen der Aufräumarbeiten erneut komplett gesperrt werden müssen. (cs)
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