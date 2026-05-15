Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Pedelec

58-Jähriger verletzt sich schwer

Emmerich-Praest (ots)

Am Donnerstag (14. Mai 2026) gegen kurz nach 21:00 Uhr war ein 58-Jähriger aus Emmerich mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg an der Reeser Straße in Richtung Emmerich unterwegs. Aus bisher unklarer Ursache kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, wo ihm aufgrund von Hinweisen auf Alkoholkonsum eine Blutprobe entnommen wurde. (cs)

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