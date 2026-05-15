PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Pedelec
58-Jähriger verletzt sich schwer

Emmerich-Praest (ots)

Am Donnerstag (14. Mai 2026) gegen kurz nach 21:00 Uhr war ein 58-Jähriger aus Emmerich mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg an der Reeser Straße in Richtung Emmerich unterwegs. Aus bisher unklarer Ursache kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, wo ihm aufgrund von Hinweisen auf Alkoholkonsum eine Blutprobe entnommen wurde. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:52

    POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus / Bohrmaschine gestohlen

    Emmerich-Praest (ots) - Durch ein aufgedrücktes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13. Mai 2026) in ein Haus auf der Straße Blouswardt eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine Bohrmaschine. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 09:55

    POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall / 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt

    Issum (ots) - Am Mittwoch (13. Mai 2026) gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle zur A57 in Issum ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Autofahrerin aus Issum schwer verletzt wurde. Die 18-Jährige war in ihrem Citroen auf der Weseler Straße unterwegs und wollte an der Ampel nach links auf die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Nimwegen fahren. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren