Feuerwehr Bochum

FW-BO: Einsatzbilanz von Feuerwehr und Sanitätsdienst bei den Rosenmontagsumzügen in Höntrop und Linden

Bochum (ots)

Die Rosenmontagsumzüge in Wattenscheid‑Höntrop sowie im Bochumer Stadtteil Linden verliefen aus Sicht von Feuerwehr und Sanitätsdienst weitgehend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Einsatzbilanz Höntrop:

Beim Rosenmontagsumzug in Höntrop musste der Sanitätsdienst insgesamt fünfmal medizinische Hilfe leisten. In fünf Fällen war ein Transport in umliegende Krankenhäuser erforderlich. Die Versorgung erfolgte durch die vor Ort eingesetzten Sanitätskräfte.

Einsatzbilanz Linden:

Auch der Umzug in Linden verlief geordnet. Hier wurden sechs medizinische Hilfeleistungen registriert. Zwei Patientinnen bzw. Patienten mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Feuerwehr:

Für die Feuerwehr gab es im Zusammenhang mit beiden Umzügen keine Einsatzanlässe. Die Einheiten waren dennoch zur Absicherung und schnellen Reaktionsfähigkeit präventiv vor Ort.

