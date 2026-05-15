Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

18-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Issum (ots)

Am Mittwoch (13. Mai 2026) gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle zur A57 in Issum ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Autofahrerin aus Issum schwer verletzt wurde. Die 18-Jährige war in ihrem Citroen auf der Weseler Straße unterwegs und wollte an der Ampel nach links auf die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Nimwegen fahren. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegen-kommenden Linienbus, der auf der Weseler Straße in Richtung Issum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 18-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt, Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem PKW. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in eine Klinik. Die Fahrerin des Busses, eine 43-Jährige aus Neukirchen-Vlyn, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Anschlussstelle zur A57 musste zwischenzeitlich gesperrt werden. (cs)

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