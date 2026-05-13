Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Kleve: Raubüberfall auf Discounter in Nieukerk

Täter flüchten in die Niederlande

Festnahme in Nijmegen

Kerken (ots)

Am Dienstag (12. Mai 2026) kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Discounter-Filiale an der Kölner Straße in Kerken-Nieukerk. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter erbeutete dabei einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchtete gemeinsam mit einer weiteren Person in einem Pkw. Auf der Flucht wurden sie von Polizeikräften gesehen, die Aufforderung anzuhalten ignorierten sie und flüchteten über die Bundesautobahn A 57 in die Niederlande. Dort verunfallten sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und ohne Fremdbeteiligung, und konnten durch die niederländische Polizei festgenommen werden, Beamte der deutschen Bundespolizei unterstützten dabei. Der Pkw, die aufgefundene Tatbeute und das Tatwerkzeug (Messer) wurden sichergestellt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Erlass eines Europäischen Haftbefehls beantragt, dieser wurde erlassen und die Auslieferung der beiden Tatverdächtigen daraufhin beantragt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei niederländische Staatsbürger, einen 27-jährigen aus Utrecht und einen 24-Jährigen aus Amersfoort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sp)

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