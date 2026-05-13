POL-KLE: Straelen - Arcener Straße aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalles in Höhe Schwimmbad voll gesperrt

Goch (ots) - Am Montag (11. Mai 2026) klingelten gegen 13:00 Uhr zwei männliche Personen an einem Wohnhaus an der Dechant-Huyeng-Straße in Goch. Die beiden Männer gaben sich gegenüber einer Bewohnerin des Hauses als Mitarbeitende eines Telekommunikationsunternehmens aus. Nachdem die beiden männlichen Personen ...

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