POL-KLE: Straelen - Arcener Straße aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalles in Höhe Schwimmbad voll gesperrt
Straelen (ots)
Die Arcener Straße ist derzeit aufgrund eines Verkehrsunfalles zwischen dem Kreisverkehr Kevelaerer Straße / Walbecker Straße und der Lingsforter Straße voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern, ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (sp)
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