Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Warenbetrug - Wer kenn den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von zwei Bildern sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Warenbetrüger in der Altstadt. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Samstag, 1. März 2025, über eine Onlineplattform ein gefälschtes Smartphone verkauft zu haben. Die Übergabe der Fälschung fand am selben Tag gegen 20 Uhr an der Overwegstraße am Musiktheater statt. Der Geschädigte bemerkte die Fälschung erst nach dem abgeschlossenen Verkauf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/202304

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