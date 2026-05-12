Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 12.05.2026, 10:35 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung nach exhibitionistischer Handlung: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Geldern (ots)

Nach der Öffentlichkeitsfahndung vom heutigen Dienstag (12. Mai 2026), 10:35 Uhr haben sich Zeugen sowie der Tatverdächtige bei der Polizei gemeldet (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6273674). Die Fahndung wurde eingestellt und aus dem Fahndungsportal der Polizei gelöscht. Von einer weiteren Verbreitung der Bilder bitten wir abzusehen. (pp)

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