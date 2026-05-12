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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach exhibitionistischer Handlung: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Geldern (ots)

Am Freitag (5. Dezember 2025) ist es gegen 16:20 Uhr am Markt in Geldern, in der Filiale eines Modegeschäfts, zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Der männliche Tatverdächtige ist verdächtig, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Der Tatverdächtige, welcher sich in einer Umkleidekabine aufgehalten hatte, soll dabei davon Kenntnis gehabt haben, dass der Einblick in die Kabine möglich war und eine weibliche Zeugin ihn bei seiner Handlung sehen konnte. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Kripo: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/203540

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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