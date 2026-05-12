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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kabel beschädigt und entwendet: Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (8. Mai 2026), 14:00 Uhr und Montag (11. Mai 2026), 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Baustellengelände Am Holländer See in Geldern. Der oder die Täter beschädigten und entwendeten dabei ein Kabel.

Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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