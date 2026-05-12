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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Jugendheim: Täter entwenden Lebensmittel und Werkzeuge

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (10. Mai 2026), 18:00 Uhr und Montag (11. Mai 2026), 05:50 Uhr kam es an der Hevelingstraße in Goch zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Tür eines Jugendheim, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Lebensmittel sowie Werkzeuge mit einem niedrigen dreistelligen Gesamtwert.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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