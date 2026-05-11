Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Alleinunfall mit Pedelec: 72-Jähriger verletzt sich schwer

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (10. Mai 2026) kam es gegen 17:40 Uhr an der Meerendonker Straße in Wachtendonk zu einem Alleinunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 72-jähriger Mann aus Straelen, welcher mit einem Pedelec am Straßenverkehr teilnahm, im Bereich einer Einfahrt zu Fall und verletzte sich schwer. Der Straelener, welcher keinen Fahrradhelm trug, wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

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