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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Terrassentür beschädigt: Schmuckgegenstände aus Doppelhaushälfte entwendet

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Samstag (9. Mai 2026) kam es gegen 11:30 Uhr und 14:20 Uhr an der Tönisberger Straße in Rheurdt zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Privatgrundstück und beschädigten dort die Terrassentür einer Doppelhaushälfte. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume, entwendeten Schmuckgegenstände (Ring und Halskette) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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