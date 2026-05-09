Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kollision zwischen Pkw und Krad - eine Person schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Samstag (09.05.2026) kam es gegen 17:15 Uhr in Geldern auf der Kölner Straße (B9) in Höhe des Abzweigs zur Venloer Straße (B58) zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Straelen befuhr mit seinem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Kevelaer. An dem Abzweig zur B58 beabsichtigte er nach links in Richtung B58 abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Krad, welches die B9 in Fahrtrichtung Krefeld befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 30-jährige Kradfahrer aus Rhede schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B9 zwischen der Kreuzung B9 / K17 / Klever Straße und dem Zubringer zur K40, sowie die Verbindung von der B58, für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

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