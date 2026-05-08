POL-KLE: Geldern - Scheibe eingeschlagen: Unbekannte Täter entwenden Metalle
Geldern (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (6. Mai 2026), 16:00 Uhr und Donnerstag (7. Mai 2026), 05:10 Uhr kam es an der Max-Planck-Straße in Geldern zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes und entwendeten aus den Räumlichkeiten mehrere Metalle (Edelstahl und Messing) mit einem niedrigen vierstelligen Wert.
Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)
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