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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Scheibe eingeschlagen: Unbekannte Täter entwenden Metalle

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (6. Mai 2026), 16:00 Uhr und Donnerstag (7. Mai 2026), 05:10 Uhr kam es an der Max-Planck-Straße in Geldern zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes und entwendeten aus den Räumlichkeiten mehrere Metalle (Edelstahl und Messing) mit einem niedrigen vierstelligen Wert.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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