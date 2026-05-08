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POL-KLE: Straelen - Lkw kommt von der Straße ab und kippt um: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

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Straelen (ots)

Am Dienstag (5. Mai 2026) befuhr gegen 11:15 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw die Hetzerter Straße in Fahrtrichtung Straelen. Dabei verstieß der Verkehrsteilnehmer, nach aktuellem Kenntnisstand, gegen das Rechtsfahrgebot, sodass er einen entgegenkommenden Lkw zwang nach rechts auszuweichen. In diesem Lkw befand sich ein 54-jähriger Mann aus den Niederlanden (Velden). Durch das Ausweichmanöver kam der Lkw des Niederländers zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte einen Flurschaden im angrenzenden Grünstreifen. Durch eine durchgeführte Gegenlenkbewegung des 54-Jährigen verlor dieser die Kontrolle über den Lkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort verursachte der Lkw weiteren Flurschaden, beschädigte zudem einen Straßenbaum und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite um. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Die Ladung (Erde) des Lkw verteilte sich auf dem Geh- und Radweg sowie auf einem angrenzenden Feld, wodurch es zu weiterem Sachschaden kam. Die oder der andere am Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmende entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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