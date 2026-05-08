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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Fenster eines Gebäudes beschädigt: Täter entwenden Lebensmittel

Kerken-Aldekerk (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (6. Mai 2026), 23:30 Uhr und Donnerstag (7. Mai 2026), 10:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zutritt zu einem Gebäude einer landwirtschaftlich genutzten Hofanlage an der Obereyller Straße in Kerken. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster, drangen in das Gebäude ein und entwendeten Lebensmittel (eine Packung abgepacktes Fleisch).

Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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