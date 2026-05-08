POL-KLE: Kerken - Fenster eines Gebäudes beschädigt: Täter entwenden Lebensmittel
Kerken-Aldekerk (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (6. Mai 2026), 23:30 Uhr und Donnerstag (7. Mai 2026), 10:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zutritt zu einem Gebäude einer landwirtschaftlich genutzten Hofanlage an der Obereyller Straße in Kerken. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster, drangen in das Gebäude ein und entwendeten Lebensmittel (eine Packung abgepacktes Fleisch).
Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
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