Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Weidezaun und Zaunpfosten beschädigt: Zeuge stellt jungen Mann an der Unfallörtlichkeit fest

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Kerken-Aldekerk (ots)

Im Zeitraum von Samstag (2. Mai 2026), 10:30 Uhr und Sonntag (3. Mai 2026), 20:30 Uhr kam es an der Obereyller Straße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmenden, der nach aktuellem Kenntnisstand die Obereyller Straße in Fahrtrichtung Kerken-Eyll befuhr und mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam, wurde dabei ein angrenzender Weidezaun sowie ein Zaunpfosten beschädigt. Ein Zeuge beobachtete am Sonntag (3. Mai 2026) zwischen 20:20 Uhr bis 20:45 Uhr einen jungen Mann an der Unfallörtlichkeit, der abgerissene Fahrzeugteile einsammelte und mit einem blauen VW unterwegs war. Ob es sich dabei um den Unfallverursacher handelt, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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