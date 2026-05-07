Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Sicher im Straßenverkehr: Kreispolizeibehörde bietet weitere Pedelec-Trainings an

Kreis Kleve (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve bietet weitere Termine der kostenfreien Pedelec-Trainings an, bei denen die Teilnehmenden Ihr Pedelec in einem abgesperrten Bereich besser kennenlernen und so Sicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr gewinnen können. Im Rahmen der Trainings beantworten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten Fragen rund um das Thema "Verkehrssicherheit", geben Hinweise zur Nutzung von Pedelecs und zeigen in praktischen Übungen auf, wie wichtig bspw. das richtige Bremsverhalten und die Blickrichtung ist. Die Trainings finden in den kommenden Wochen im gesamten Kreisgebiet statt. Die genauen Termine und Örtlichkeiten der Trainings, bei welchen es den Teilnehmenden empfohlen wird einen Helm zu tragen, finden Sie nachfolgend.

Nordkreis:

12.05.2026. 14:00 Uhr, Kleve, Tichelpark 18.06.2026, 14:00 Uhr, Kleve, Siegfried Materborn, Parkplatz 22.06.2026, 12:30 Uhr, Emmerich, Feuerwehr 13.07.2026, 14:00 Uhr, Schloß Moyland, Parkplatz

Südkreis:

11.05.2026, 10:00 Uhr, Wachtendonk, Skateranlage 26.05.2026, 10:00 Uhr, Geldern, Feuerwehr 28.05.2026, 13:00 Uhr, Twisteden, Traberpark 23.06.2026, 10:00 Uhr, Weeze, Feuerwehr 25.06.2026, 10:00 Uhr, Wemb, Feuerwehr 28.06.2026, 13:00 Uhr, Twisteden, Traberpark

Eine Anmeldung zu den kostenfreien Trainings ist nicht erforderlich. Weitere Infos zu den Trainings (https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training) und zur Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahrrad/Pedelec (https://kleve.polizei.nrw/artikel/mit-dem-fahrrad-unterwegs) finden Sie auf unserer Website. (pp)

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