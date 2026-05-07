Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstag (5. Mai 2026) kam es zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr Am Ölberg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei, auf dem Parkplatz eines Discounters, ein abgestellter Hyundai I10 beschädigt. Die Halterin des Wagens informierte aufgrund des Sachschadens im hinteren Bereich des Fahrzeugs auf der Fahrerseite (Kotflügel und Stoßstange) die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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