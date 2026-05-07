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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zugang zu Firmengelände verschafft: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und weitere Wertgegenstände

Goch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (30. April 2026), 12:00 Uhr und Montag (4. Mai 2026), 06:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände am Tichelweg in Goch. Der oder die Täter durchsuchten dabei mehrere Räume und entwendeten neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einem Pedelec, auch mehrere elektronische Geräte (u.a. Waschmaschine und Kaffeevollautomat).

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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