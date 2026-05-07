POL-KLE: Goch - Zugang zu Firmengelände verschafft: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und weitere Wertgegenstände
Goch (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (30. April 2026), 12:00 Uhr und Montag (4. Mai 2026), 06:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände am Tichelweg in Goch. Der oder die Täter durchsuchten dabei mehrere Räume und entwendeten neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einem Pedelec, auch mehrere elektronische Geräte (u.a. Waschmaschine und Kaffeevollautomat).
Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
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