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Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Goldschmuck geraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte riss am Donnerstagnachmittag (26. März, 16:15 Uhr) einer 78-Jährigen im Bereich der Haltestelle "Brauerei" an der Friedrich-Ebert-Straße den Goldschmuck von den Handgelenken und ergriff die Flucht in Richtung Laar.

Die Seniorin schilderte den Einsatzkräften, dass die Täterin ungefähr 50 Jahre alt gewesen sei, ein buntes Kopftuch, ein Kleid und einen grauen Mantel getragen habe. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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