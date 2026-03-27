Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Goldschmuck geraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte riss am Donnerstagnachmittag (26. März, 16:15 Uhr) einer 78-Jährigen im Bereich der Haltestelle "Brauerei" an der Friedrich-Ebert-Straße den Goldschmuck von den Handgelenken und ergriff die Flucht in Richtung Laar.

Die Seniorin schilderte den Einsatzkräften, dass die Täterin ungefähr 50 Jahre alt gewesen sei, ein buntes Kopftuch, ein Kleid und einen grauen Mantel getragen habe. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

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