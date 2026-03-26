Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Brand an der Markusstraße - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Duisburg (ots)

Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Markusstraße in den Morgenstunden des Donnerstags (26. März, ab 4 Uhr) dauern die Ermittlungen der Duisburger Kriminalpolizei zur Brandursache weiter an. Ermittler des Kriminalkommissariats 11 untersuchen im Laufe des Tages den Brandort. Mit dabei ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg auch ein Brandsachverständiger, dessen Erkenntnisse in die Ermittlungen einfließen. Außerdem steht die Obduktion des Leichnams, der am Vormittag aus der Wohnung geborgen werden konnte - unter anderem zur Klärung der Identität - noch aus.

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