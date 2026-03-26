Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: 20-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Duisburg (ots)

Polizisten kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch (25. März, 00:40 Uhr) einen 20-Jährigen, der seinen BMW gerade im Bereich der Nombericher- und Werderstraße geparkt hatte. Da der Mann versuchte zu fliehen und aus seinem verschlossenen Auto starker Cannabis-Geruch drang, wurde der BMW auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg noch in der Nacht durchsucht. Neben einer geringen Menge Haschisch fanden die Beamten dabei unter anderem mehrere Messer, eine kleine Axt und ein Beil sowie einen Aluminiumbaseballschläger und stellten diese sicher. Der 20-Jährige kam für eine Blutprobenentnahme ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg mit zur Wache. Er muss sich jetzt unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz mit einem Verfahren auseinandersetzen.

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