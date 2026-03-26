POL-DU: Vierlinden: Rasenmäher brannte - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Weil ein Rasenmäher auf einem Gelände an der Frankenstraße am Mittwochabend (25. März, 18:48 Uhr) aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet, ermittelt das Kriminalkommissariat 11.
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