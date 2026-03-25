PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Duisburg: Einsatzkräfte nehmen 26-Jährigen in Dortmund fest

Duisburg/Dortmund (ots)

Ermittlungen der Duisburger Polizei im Zusammenhang mit einem durch europäischen Haftbefehl gesuchten Mann führten am Mittwochabend (25. März) zu einer Festnahme in Dortmund.

Ein 26-Jähriger wird eines versuchten Tötungsdelikts am 19. März in den Niederlanden verdächtigt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 26-Jährigen gegen 21:15 Uhr in einem Lokal an der Steinstraße fest. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige wird nun den niederländischen Behörden überstellt.

Journalistische Fragen zur Festnahmesituation beantwortet die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Donnerstag (26. März)

   - ab 7:30 Uhr unter der Rufnummer 0211 - 9016 231 und
   - ab 11 Uhr unter der Rufnummer 0211 - 9016 164.

Anfragen zum Tatvorwurf stellen Medienvertretende bitte an die Staatsanwaltschaft in Den Haag.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 12:30

    POL-DU: Altstadt: Raub - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein Unbekannter soll in der Nähe der Bahngleise der U-Bahn-Linie 903 am Harry-Epstein-Platz am Dienstagnachmittag (24. März, 17:30 Uhr) eine 57-Jährige geschubst und dann ihre Geldbörse entwendet und die Flucht ergriffen haben. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat, dem Unbekannten und seiner Flucht machen können. Hinweise ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 10:36

    POL-DU: Kaßlerfeld: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

    Duisburg (ots) - Im Bereich der Kreuzung Ruhrorter Straße/Scharnhorststraße ist am Dienstagnachmittag (24. März, 16:15 Uhr) ein Toyota beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der 51-jährige Autofahrer achtete offenbar nicht auf die neben ihm fahrende Bahn und nahm ihr beim Wenden die Vorfahrt. Der Mann blieb unverletzt. Seine Beifahrerin (45) klagte über Schwindel und kam zur Untersuchung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren