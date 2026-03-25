Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Duisburg: Einsatzkräfte nehmen 26-Jährigen in Dortmund fest

Duisburg/Dortmund (ots)

Ermittlungen der Duisburger Polizei im Zusammenhang mit einem durch europäischen Haftbefehl gesuchten Mann führten am Mittwochabend (25. März) zu einer Festnahme in Dortmund.

Ein 26-Jähriger wird eines versuchten Tötungsdelikts am 19. März in den Niederlanden verdächtigt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 26-Jährigen gegen 21:15 Uhr in einem Lokal an der Steinstraße fest. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige wird nun den niederländischen Behörden überstellt.

Journalistische Fragen zur Festnahmesituation beantwortet die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Donnerstag (26. März)

- ab 7:30 Uhr unter der Rufnummer 0211 - 9016 231 und

- ab 11 Uhr unter der Rufnummer 0211 - 9016 164.

Anfragen zum Tatvorwurf stellen Medienvertretende bitte an die Staatsanwaltschaft in Den Haag.

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