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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn/Röttgersbach: Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln - Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Duisburger Kriminalpolizei haben am Dienstagabend (24. März, 19:55 Uhr) insgesamt einen Pkw, zwei Privatwohnungen, die zugehörigen Kellerräume und eine Kleingartenparzelle in den Duisburger Stadtteilen Alt-Hamborn und Röttgersbach durchsucht.

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte im Alter von 20 und 45 Jahren mit deutsch-türkischer und türkischer Nationalität. Diese sind verdächtig, unerlaubten Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter des Amtsgerichts Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse, die in den Abendstunden des 25. März vollstreckt wurden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Tatverdächtigen im Besitz von Waffen sind, erfolgte der Zugriff unter Beteiligung von Spezialeinheiten.

Im Verlauf des Einsatzes wurden beide Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Bei dem Zugriff in der Kleingartenanlage wurde eine unbeteiligte Personen leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten den Mann noch vor Ort.

Darüber hinaus entstand an den Wohnungseingangstüren Sachschaden. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden Cannabis, eine PTB-Waffe und Bargeld sichergestellt.

Da gegen die zuvor vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen keine Haftgründe vorlagen, wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg entlassen und befinden sich wieder auf freiem Fuß. Sie müssen sich nun mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz auseinandersetzen.

Die Ermittlungen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
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Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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