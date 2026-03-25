Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Raub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter soll in der Nähe der Bahngleise der U-Bahn-Linie 903 am Harry-Epstein-Platz am Dienstagnachmittag (24. März, 17:30 Uhr) eine 57-Jährige geschubst und dann ihre Geldbörse entwendet und die Flucht ergriffen haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat, dem Unbekannten und seiner Flucht machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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