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Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Duisburg (ots)

Im Bereich der Kreuzung Ruhrorter Straße/Scharnhorststraße ist am Dienstagnachmittag (24. März, 16:15 Uhr) ein Toyota beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der 51-jährige Autofahrer achtete offenbar nicht auf die neben ihm fahrende Bahn und nahm ihr beim Wenden die Vorfahrt. Der Mann blieb unverletzt. Seine Beifahrerin (45) klagte über Schwindel und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

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außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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