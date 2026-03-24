POL-DU: Neuss: Gütermotorschiff rammt Brücke
Duisburg (ots)
Am Dienstagmorgen (24. März, 10 Uhr) hat im Neusser Hafen bei Rhein-Kilometer 740 ein Gütermotoschiff eine Hubbrücke angefahren. Dabei fielen zwei Container ins Wasser, zwei weitere Container fielen beim Anheben der Brücke am Mittag vom Schiff. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Arbeitsschiff des Hafens sicherten die leeren Container und verhinderten so, dass sie in Richtung des Rheins treiben. Zwischenzeitlich kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Beamten konnten aus der Luft keine Gewässerverunreinigungen erkennen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die hafeneigene Brücke, über die nur die Hafenbahn fährt, wurde bereits am Morgen für den Verkehr gesperrt und wird jetzt auf Schäden überprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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