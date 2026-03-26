Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Versuchte gefährliche Körperverletzung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zeugen riefen am Dienstabend (24. März, 22:53 Uhr) die Polizei zu einem Geschäft an der Atroper Straße, weil ein Unbekannter mutmaßlich mit einem messerähnlichen Gegenstand bewaffnet auf der Straße versucht haben soll, einen 20-Jährigen zu verletzen - verletzt wurde aber niemand.

Der Ladenbesitzer (41) beschrieb den Polizisten, dass der 20-Jährige in dem Ladenlokal Schutz gesucht habe, der Unbekannte hinterhergekommen sei und dann die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen habe. Der Täter soll 1,85 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt sein und dunkle Kleidung getragen haben. Er soll eine dunkle Hautfarbe haben.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

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