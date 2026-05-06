Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kupferdiebstahl

Fallrohr von Lagerhalle abmontiert

Kalkar-Altkalkar (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (5. Mai 2026) haben unbekannte Täter von der Lagerhalle einer Fleischerei an der Talstraße ein Kupferfallrohr abmontiert und entwendet. Das Rohr war etwa vier Meter lang. Bereits vor einer Woche wurde eine Fensterbank aus Kupfer an dem Gebäude gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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