PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - RoadPol Truck and Bus: Behördenübergreifende Schwerpunktkontrolle durchgeführt
LKW überschreitet Anhängelast um 97%

POL-KLE: Kalkar - RoadPol Truck and Bus: Behördenübergreifende Schwerpunktkontrolle durchgeführt / LKW überschreitet Anhängelast um 97%
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Kleve/Kalkar-Kehrum (ots)

Am Dienstag (5. Mai 2026) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde im Rahmen der europaweiten RoadPol-Aktionswoche "Truck and Bus" einen Schwerpunkteinsatz zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Bei dem kooperativen Einsatz waren Kräfte der Autobahnpolizei, der Kreispolizeibehörde Wesel, des Zolls und der Bezirksregierung Düsseldorf beteiligt, die Kontrollstelle wurde in Kalkar-Kehrum eingerichtet. Dabei wurden die Behörden durch das Technische Hilfswerk unterstützt.

Ungesicherte Betonplatten auf Ladefläche Insgesamt wurden in der Zeit von 09:00 bis 14:30 Uhr 31 Fahrzeuge überprüft - und allerhand Verstöße festgestellt. An 22 Fahrzeugen gab es Beanstandungen, zehn Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt, zwei davon wurden zur weiteren technischen Überprüfung einem Sachverständigen vorgeführt. Eins der Fahrzeuge war ein Klein-LKW eines Gartenlandschaftsbauunternehmens. Bei der Kontrolle fiel auf, dass die transportierte Palette mit Betonplatten mit einem Gewicht von etwa einer Tonne gänzlich ungesichert auf der Ladefläche lag. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges war durch die schweren Platten zudem um 16 % überschritten. Ein Blick in den Motorraum zeigte, dass der Motor und das Getriebe erheblich mit Öl beschmutzt war. Wegen dieser Umweltbeeinträchtigung stellten die Beamten das Fahrzeug sicher, ein Sachverständiger schaute es sich für ein Gutachten noch genauer an. Damit aber nicht genug: Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit gegen Fahrer und Beifahrer (zwei Männer aus dem Kosovo) leitete der Zoll Ermittlungen in seiner Zuständigkeit ein. Zur Prüfung etwaiger Verstöße gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen wurden außerdem Beamte der Bundespolizei eingebunden.

Bei der Kontrolle eines türkischen Sattelzuges bemerkten die Einsatzkräfte erhebliche technische Mängel (u.a. im Bereich der Federbälge). Das Fahrzeug wurde dem Dekra-Stützpunkt in Kalkar zur technischen Überprüfung zugeführt. Weiterfahren durfte der LKW nicht. Der Unternehmer hat nun außerdem ein hohes dreistelliges Bußgeld zu erwarten. Einen erlaubten Maximalwert am höchsten überschritten hatte ein kontrolliertes Lkw-Gespann: Auf dem zu klein dimensionierten Anhänger hinter dem Mercedes Sprinter stand ein Bagger. Das tatsächliche Gesamtgewicht von Anhänger und Ladung lag satte 97% über dem zulässigen Wert der maximalen Anhängelast des Zugfahrzeugs.

Darüber hinaus wurden insgesamt dreizehn Verstöße gegen Sozialvorschiften, also gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Unter die sonstigen 16 erfassten Verstöße fielen auch zwei Strafanzeigen, da die kontrollierten Fahrer keine gültigen Führerscheine vorweisen konnten.

Das europaweite Netzwerk ROADPOL (European Roads Policing Network) setzt sich dafür ein, die Straßen sicherer zu machen - durch koordinierte Kontrollen, wirkungsvolle Prävention und klare Aufklärung. In diesem Zusammenhang beteiligt sich auch die Polizei Kleve regelmäßig an Schwerpunkteinsätzen und Kontrollwochen zu unterschiedlichen Themen, die der Bekämpfung der Hauptunfallursachen dienen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 11:34

    POL-KLE: Kalkar - Kupferdiebstahl / Fallrohr von Lagerhalle abmontiert

    Kalkar-Altkalkar (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (5. Mai 2026) haben unbekannte Täter von der Lagerhalle einer Fleischerei an der Talstraße ein Kupferfallrohr abmontiert und entwendet. Das Rohr war etwa vier Meter lang. Bereits vor einer Woche wurde eine Fensterbank aus Kupfer an dem Gebäude gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:24

    POL-KLE: Kerken - Betrug am Telefon / Falscher Pay-Pal Mitarbeiter bietet "Hilfe" an

    Kerken-Aldekerk (ots) - Ein 76-Jähriger ist vor kurzem Opfer eines Betrugs geworden. Der Mann aus Aldekerk erhielt einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Online-Zahldienstes Pay-Pal, welcher erläuterte, das Pay-Pal Konto des Seniors sei gehackt worden. Der Anrufer brachte den 76-Jährigen dazu, ihm per Remote-Verbindung Fernzugriff auf den Computer zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren