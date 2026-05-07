Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sachbeschädigung an Neubau: Belohnung ausgesetzt

Emmerich am Rhein-Praest (ots)

Im Zeitraum von Freitag (17. April 2026), 14:30 Uhr und Donnerstag (23. April 2026), 14:10 Uhr kam es an der Thomasgasse in Emmerich zu einer Sachbeschädigung. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Baustellengelände und schlugen dort, nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Holzpflock, auf eine Fensterscheibe eines Neubaus ein. Die Scheibe wurde durch die Gewalteinwirkung stark beschädigt. Für Hinweise die zur Ergreifung der Täter führen, setzt die Volksbank Emmerich-Rees eG eine Belohnung in Höhe von 1.000,00EUR aus.

Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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