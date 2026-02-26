Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein versuchter Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bosenheimer Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter verursachten Hebelbeschädigungen an einer Wohnungseingangstür. Das Eindringen in die betroffene Wohnung gelang ihnen nicht. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum vom 23.02.2026, 09:30 Uhr bis 24.02.2026, 16:00 Uhr.

Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell