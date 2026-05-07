Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Motorroller entwendet: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (6. Mai 2026) wurde zwischen 00:15 Uhr und 01:00 Uhr an der Tempelstraße in Emmerich ein abgestellter Motorroller entwendet. Der schwarze Roller, welcher das Versicherungskennzeichen 020LNC trug, war im Bereich eines Wohngebäudes abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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