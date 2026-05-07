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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Wohnungseinbruch: Täter entwenden Schmuckgegenstände

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (1. Mai 2026), 10:00 Uhr und Sonntag (3. Mai 2026), 18:00 Uhr kam es an der Dürerstraße in Kevelaer zu einem Wohnungseinbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände (u.a. Armbänder und Ketten).

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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