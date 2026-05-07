POL-KLE: Bedburg-Hau - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruchsdiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?
Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)
Am Freitag (20. März 2026) kam es zwischen 08:45 Uhr und 12:00 Uhr an der Uedemer Straße in Bedburg-Hau zu einem Einbruch (unsere Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6241325). Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich die Kripo nun mit Bildern einer Überwachungskamera an die Bevölkerung und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?
Mehrere Bilder des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/203109
Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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