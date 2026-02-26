Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Gartenhüte - Farbschmiererei - Parkenden PKW beschädigt

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Brand einer Gartenhüte

Am Mittwoch um kurz vor 18:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über den Brand einer Gartenhütte in der Dewanger Straße informiert. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die Feuerwehren Aalen, Dewangen und Fachsenfeld mit insgesamt 25 Wehrleuten bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr konnte ein Übergreifen des Feuers an das direkt angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Gartenhütte brannte jedoch vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Abtsgmünd: Farbschmiererei

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, wurde die Fassade der Pumpstation der Kläranlage in der Hauptstraße mit schwarzer Farbe bemalt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Heubach: Parkenden PKW beschädigt

Ein BMW, der zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 8:50 Uhr, in der Marienbadstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell