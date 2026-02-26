PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Gartenhüte - Farbschmiererei - Parkenden PKW beschädigt

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Brand einer Gartenhüte

Am Mittwoch um kurz vor 18:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über den Brand einer Gartenhütte in der Dewanger Straße informiert. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die Feuerwehren Aalen, Dewangen und Fachsenfeld mit insgesamt 25 Wehrleuten bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr konnte ein Übergreifen des Feuers an das direkt angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Gartenhütte brannte jedoch vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Abtsgmünd: Farbschmiererei

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, wurde die Fassade der Pumpstation der Kläranlage in der Hauptstraße mit schwarzer Farbe bemalt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Heubach: Parkenden PKW beschädigt

Ein BMW, der zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 8:50 Uhr, in der Marienbadstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:18

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfallflucht

    Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Einbruch in Werkstatt Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 05:30 Uhr Zutritt zu einer Sozialwerkstatt in der Heimstraße indem er dort ein Fenster beschädigte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen. Sulzbach-Laufen: ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:05

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung, Einbruch, Körperverletzung

    Aalen (ots) - Winnenden: Aufgefahren Eine 76 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz nach 12 Uhr die Südumgehung und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 41-jährige Audi-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf insgesamt 15.000 ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:01

    POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallfluchten - Unfälle

    Aalen (ots) - Essingen: Geparkten PKW übersehen Ein 71-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 22 Uhr, die Albuchstraße in Richtung Lindensteige. Kurz vor der Abzweigung Lindensteige übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Infolgedessen fuhr er auf diesen auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 8500 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren